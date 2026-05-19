Германия заявила о полном отказе Европы от российских энергоносителей

Европа окончательно отказалась от возвращения в зависимость от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Роуэнгоф, информирует "Укринформ".

Европа не вернется к российскому газу

По его словам, полномасштабная война России против Украины вынудила Европу переосмыслить подходы к энергетической безопасности, разрушив предыдущие представления и проявив опасные иллюзии.

Роуэнгоф отметил, что в 2022 году Европа находилась на грани энергетического кризиса, ведь значительная часть импорта газа поступала из России, а "Газпром" контролировал часть германских газовых хранилищ. В то же время, он отметил, что эта зависимость осталась в прошлом и не будет восстановлена.

Представитель правительства ФРГ также подчеркнул, что Россия использует энергетику как инструмент войны, в частности из-за атак на энергосистему Украины, которые превращают инфраструктуру в поле боя.

Он добавил, что Германия фактически перестроила свою энергетическую политику с нуля, полностью замещая российский трубопроводный газ и в сжатые сроки развив инфраструктуру для импорта сжиженного газа.

По его словам, в настоящее время около половины потребностей Германии в природном газе обеспечивает Норвегия, а ключевым поставщиком LNG стали США.

Отдельно он отметил усиление защиты критической энергетической инфраструктуры, включая трубопроводы, сети и подводные объекты. По его словам, эти мероприятия реализуются с применением физических, цифровых и военных инструментов, а военно-морские силы страны патрулируют акватории Северного и Балтийского морей для противодействия возможным угрозам и контролю за так называемым "теневым флотом" РФ.

Также он подчеркнул, что энергетическая безопасность в Германии сейчас рассматривается как часть национальной безопасности, а для координации соответствующих решений созданы новые механизмы, в частности, Совет национальной безопасности.

Напомним, импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза в первом квартале 2026 года вырос на 16% и достиг наивысшего уровня с 2022 года, несмотря на заявленные намерения ЕС отказаться от энергоносителей из России. Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия.