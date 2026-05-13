Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт российского газа в ЕС достиг пикового уровня с 2022 года: главные покупатели

трубопровод
Российский СПГ снова растет в импорте Европы / Pixabay

Импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза в первом квартале 2026 года вырос на 16% и достиг наивысшего уровня с 2022 года, несмотря на заявленные намерения ЕС отказаться от энергоносителей из России. Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Welt.

Российский СПГ снова растет в импорте Европы

Согласно данным, поставки российского СПГ в ЕС в январе-марте достигли 6,9 млрд кубометров. В то же время в апреле зафиксирован дальнейший рост импорта - еще на 17% в годовом исчислении.

В исследовании отмечается, что основными получателями российского СПГ в Европе Франция, Испания и Бельгия. При этом именно Франция в первом квартале 2026 импортировала наибольшие объемы среди всех стран ЕС.

В общем, Россия остается вторым по объемам поставщиком сжиженного газа в Европейский Союз. В структуре общего газового импорта (включая трубопроводный газ и СПГ) наибольшую долю имеет Норвегия - 31%, далее следуют США - 28%, тогда как Россия занимает третье место с показателем 14%.

Аналитики IEEFA отмечают, что стратегия диверсификации энергоснабжения ЕС сталкивается с вызовами на фоне геополитической нестабильности. Они также отмечают, что СПГ фактически стал "уязвимым звеном" европейской энергетической безопасности.

Напомним, Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа, попавшего под санкции США. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Автор:
Ольга Опенько