Импорт российского газа в ЕС достиг пикового уровня с 2022 года: главные покупатели

Импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза в первом квартале 2026 года вырос на 16% и достиг наивысшего уровня с 2022 года, несмотря на заявленные намерения ЕС отказаться от энергоносителей из России. Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Welt.

Российский СПГ снова растет в импорте Европы

Согласно данным, поставки российского СПГ в ЕС в январе-марте достигли 6,9 млрд кубометров. В то же время в апреле зафиксирован дальнейший рост импорта - еще на 17% в годовом исчислении.

В исследовании отмечается, что основными получателями российского СПГ в Европе Франция, Испания и Бельгия. При этом именно Франция в первом квартале 2026 импортировала наибольшие объемы среди всех стран ЕС.

В общем, Россия остается вторым по объемам поставщиком сжиженного газа в Европейский Союз. В структуре общего газового импорта (включая трубопроводный газ и СПГ) наибольшую долю имеет Норвегия - 31%, далее следуют США - 28%, тогда как Россия занимает третье место с показателем 14%.

Аналитики IEEFA отмечают, что стратегия диверсификации энергоснабжения ЕС сталкивается с вызовами на фоне геополитической нестабильности. Они также отмечают, что СПГ фактически стал "уязвимым звеном" европейской энергетической безопасности.

Напомним, Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа, попавшего под санкции США. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках через Ормузский пролив.