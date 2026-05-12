Украина резко сократила закупки газа: в апреле импорт упал в 28 раз

теплокоммунэнерго
Украина резко сократила импорт газа / Укринформ

В апреле 2026 года Украина резко сократила закупки природного газа за рубежом: объем импорта составил 29 млн куб м, что в 28 раз меньше показателя марта (789 млн куб м) и в 8 раз меньше, чем в апреле 2025 года (219 млн куб м). Показатель  прошлого месяца стал самым низким с декабря 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Причины падения показателей

Главным фактором обрушения стала ценовая конъюнктура. В марте газ на европейском хабе TTF стоил в среднем на 9 евро/МВт-час (около 390 грн/МВт-час по текущему курсу) дороже, чем на внутреннем украинском рынке. Подорожание в Европе привела к войне на Ближнем Востоке, из-за которой прекратились поставки сжиженного газа (LNG) из Катара и ОАЭ. Наличие больших запасов в подземных хранилищах позволяет Украине временно отказаться от дорогих закупок.

География и структура поставок

Основным направлением импорта в апреле стала Польша, откуда поступило 23,8 млн. куб. м газа (83% от общего объема). Эти ресурсы преимущественно направлялись на "таможенный склад" хранилищ. Венгрия обеспечила поставку 4,8 млн куб м (13%) непосредственно в газотранспортную систему. Снабжение из Польши было стабильным и составило около 0,8 млн куб м в сутки.

В целом, за январь-апрель 2026 года Украина импортировала 2,21 млрд куб м газа, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Распределение поставок за этот период таково:

  • Польша – 1,03 млрд куб м (46,8%);
  • Венгрия - 779 млн куб м (35,3%);
  • Словакия - 280 млн куб м (12,7%);
  • южное направление - 117 млн куб м (5,2%).

Динамика импорта с 2025 года демонстрировала постепенный рост с пиком в июле 2025 года на уровне 833 млн. куб. м. Первый квартал 2026 года также был стабильным с показателями около 700 млн. куб. м ежемесячно, пока в апреле не произошло резкое падение.

Фото 2 — Украина резко сократила закупки газа: в апреле импорт упал в 28 раз
ExPro

Напомним, в начале мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО " Оператор ГТС Украины " по увеличению мощностей для импорта газа на границе с Польшей.

Автор:
Татьяна Ковальчук