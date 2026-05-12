Україна різко скоротила закупівлі газу: у квітні імпорт впав у 28 разів

У квітні 2026 року Україна різко скоротила закупівлі природного газу за кордоном: обсяг імпорту склав 29 млн куб м, що у 28 разів менше за показник березня (789 млн куб м) та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025 року (219 млн куб м). Показник минулого місяця став найнижчим із грудня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Причини падіння показників

Головним фактором обвалу стала цінова кон'юнктура. У березні газ на європейському хабі TTF коштував у середньому на 9 євро/МВт-год (близько 390 грн/МВт-год за поточним курсом) дорожче, ніж на внутрішньому українському ринку. Подорожчання в Європі спричинила війна на Близькому Сході, через яку припинилися поставки зрідженого газу (LNG) з Катару та ОАЕ. Наявність значних запасів у підземних сховищах дозволяє Україні тимчасово відмовитися від дорогих закупівель.

Географія та структура поставок

Основним напрямком імпорту у квітні стала Польща, звідки надійшло 23,8 млн куб м газу (83% від загального обсягу). Ці ресурси переважно спрямовувалися на "митний склад" сховищ. Угорщина забезпечила поставку 4,8 млн куб м (13%) безпосередньо до газотранспортної системи. Постачання з Польщі було стабільним і становило близько 0,8 млн куб м на добу.

Загалом за січень–квітень 2026 року Україна імпортувала 2,21 млрд куб м газу, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Розподіл поставок за цей період такий:

Польща — 1,03 млрд куб м (46,8%);

Угорщина — 779 млн куб м (35,3%);

Словаччина — 280 млн куб м (12,7%);

південний напрямок — 117 млн куб м (5,2%).

Динаміка імпорту з 2025 року демонструвала поступове зростання з піком у липні 2025 року на рівні 833 млн куб м. Перший квартал 2026 року також був стабільним із показниками близько 700 млн куб м щомісяця, доки у квітні не відбулося різке падіння.

Нагадаємо, на початку травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила проєкт ТОВ "Оператор ГТС України" щодо збільшення потужностей для імпорту газу на кордоні з Польщею.