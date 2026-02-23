Імпорт газу через Route 1: у березні "Нафтогаз" отримає 75 млн куб м СПГ через грецький термінал

23 лютого на аукціоні з бронювання потужностей спільного продукту Route 1 реалізовано всі запропоновані лоти на березень – близько 2,41 млн куб м на добу. Загалом за місяць НАК "Нафтогаз України" отримає майже 75 млн кубів скрапленого природного газу з грецького термінала LNG Revithoussa.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Для порівняння, у січні 2026 року потужності за цим маршрутом не бронювалися, а в лютому обсяг склав 4,5 тис. куб м на добу.

Деталі маршруту

Спільний продукт Route 1 діє з липня 2025 року і дозволяє здійснювати імпорт з грецького термінала LNG Revithoussa за зниженими тарифами.

Постачання здійснюватиметься в межах договору з компанією Atlantic See LNG Trade. Цей ресурс стане першою партією американського зрідженого газу, що надійде до України через грецький напрямок.

На відміну від Route 1, потужності за іншими напрямками на березень залишилися незатребуваними. Зокрема, аукціони за такими маршрутами не відбулися через відсутність заявок через маршрути:

Route 2 — з грецького LNG термінала Alexandrupolis;

Route 3 — точка входу з TAP (азербайджанський газ).

Таким чином, у березні імпорт природного газу з південного напрямку буде зосереджений виключно на маршруті через термінал Revithoussa.

Нагадаємо, 26 січня відбулися аукціони з бронювання місячних потужностей для імпорту природного газу до України спільними маршрутами Route 1, 2 та 3, якими блакитне паливо може надходити з Греції до України. Єдиним маршрутом, де були заброньовані потужності на імпорт став Route 1. На лютий забронювали близько 4,5 тис. куб м на добу потужностей або майже 130 тис. куб м на місяць.