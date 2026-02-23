Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Імпорт газу через Route 1: у березні "Нафтогаз" отримає 75 млн куб м СПГ через грецький термінал

грецький термінал LNG Revithoussa
Грецький термінал LNG Revithoussa. Фото: Whessoe Engineering Limited.

23 лютого на аукціоні з бронювання потужностей спільного продукту Route 1 реалізовано всі запропоновані лоти на березень – близько 2,41 млн куб м на добу. Загалом за місяць НАК "Нафтогаз України" отримає майже 75 млн кубів скрапленого природного газу з грецького термінала LNG Revithoussa.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Для порівняння, у січні 2026 року потужності за цим маршрутом не бронювалися, а в лютому обсяг склав 4,5 тис. куб м на добу.

Деталі маршруту

Спільний продукт Route 1 діє з липня 2025 року і дозволяє здійснювати імпорт з грецького термінала LNG Revithoussa за зниженими тарифами.

Постачання здійснюватиметься в межах договору з компанією Atlantic See LNG Trade. Цей ресурс стане першою партією американського зрідженого газу, що надійде до України через грецький напрямок.

На відміну від Route 1, потужності за іншими напрямками на березень залишилися незатребуваними. Зокрема, аукціони за такими маршрутами не відбулися через відсутність заявок через маршрути:

  • Route 2 — з грецького LNG термінала Alexandrupolis; 
  • Route 3 — точка входу з TAP (азербайджанський газ).

Таким чином, у березні імпорт природного газу з південного напрямку буде зосереджений виключно на маршруті через термінал Revithoussa.

Нагадаємо, 26 січня відбулися аукціони з бронювання місячних потужностей для імпорту природного газу до України спільними маршрутами Route 1, 2 та 3, якими блакитне паливо може надходити з Греції до України. Єдиним маршрутом, де були заброньовані потужності на імпорт став Route 1. На лютий забронювали близько 4,5 тис. куб м на добу потужностей або майже 130 тис. куб м на місяць. 

Автор:
Тетяна Ковальчук