Імпорт газу з Греції: бронювання потужностей на лютий стало мінімальним

газопровід
Бронювання потужностей для імпорту газу на лютий з Півдня - мінімальні / Depositphotos

26 січня відбулися аукціони з бронювання місячних потужностей для імпорту природного газу до України спільними маршрутами Route 1, 2 та 3, якими блакитне паливо може надходити з Греції до України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

 Зазначається, що єдиним маршрутом, де були заброньовані потужності на імпорт став Route 1. На лютий забронювали близько 4,5 тис. куб м на добу потужностей або майже 130 тис. куб м на місяць. 

Галузеві експерти підкреслюють, що це мінімальний обсяг, оскільки до бронювання було запропоновано 2,13 млн куб м потужностей на добу.

Натомість, потужності по маршрутах Route 2 (з грецького LNG терміналу Alexandrupolis) та Route 3 (з точки входу з TAP, азербайджанський газ) заброньовані не були. До бронювання пропонували по 2,3 млн куб м на добу потужностей по кожному з цих маршрутів.

"Відсутність попиту на потужності Південного напрямку пов’язано з відносно високими тарифами на імпорт, порівнюючи з Польщею та Угорщиною. Крім того, комерційний попит на імпортний природний газ в Україні наразі відсутній, оскільки ціни на внутрішньому ринку опустилися нижче європейських цін", - пояснюють аналітики.

Зауважимо, Route 1 передбачений для спільного бронювання потужностей для імпорту газу з грецького терміналу LNG Revithoussa до України. Маршрут запрацював у липні 2025 року.

На січень потужності не бронювали. У 2025 по Route 1 Україна імпортувала близько 70 млн куб м природного газу.

Нагадаємо, Україна спільно з європейськими партнерами запустила два нові стратегічні маршрути для імпорту газу  — Route 2 та Route 3. Це частина масштабної ініціативи "Вертикальний коридор". Route 2 призначений для імпорту LNG з грецького терміналу Alexandrupolis до України. Маршрут Route 3 орієнтований на імпорт газу з Азербайджану. 


Автор:
Світлана Манько