Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄБРР надасть Україні 85 млн євро для закупівлі додаткових обсягів газу

Оділь Рено-Бассо, Шмигаль
Міністр провів переговори з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо / Міненерго

Україна завершує роботу над залученням гранту в розмірі 85 млн євро від однієї з європейських країн. Кошти будуть спрямовані через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю додаткових обсягів природного газу. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр провів переговори з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Головною темою зустрічі стало фінансування критичного імпорту енергоносіїв та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Він розповів Оділь Рено-Бассо про поточну важку ситуацію в енергосистемі України, що склалася через пошкодження, завдані російськими ударами.

Шмигаль наголосив, що ремонтні бригади працюють над повернення електро- і теплопостачання у цілодобовому режимі.

"Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" є вкрай необхідним. Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло", - додав очільник Міненерго.

Нагадаємо, 22 січня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про інвестицію у розмірі 20 мільйонів доларів в українську платформу Preply. Ця угода підкреслює зобов'язання фінустанови підтримувати інновації в приватному секторі України. 

Автор:
Тетяна Бесараб