ЄБРР надасть Україні 85 млн євро для закупівлі додаткових обсягів газу

Україна завершує роботу над залученням гранту в розмірі 85 млн євро від однієї з європейських країн. Кошти будуть спрямовані через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю додаткових обсягів природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр провів переговори з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Головною темою зустрічі стало фінансування критичного імпорту енергоносіїв та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Він розповів Оділь Рено-Бассо про поточну важку ситуацію в енергосистемі України, що склалася через пошкодження, завдані російськими ударами.

Шмигаль наголосив, що ремонтні бригади працюють над повернення електро- і теплопостачання у цілодобовому режимі.

"Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" є вкрай необхідним. Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло", - додав очільник Міненерго.

