ЄБРР покриє ризики по кредиту на $17 мільйонів для групи "Єдність": куди спрямує кошти виробник кормів

долари
Виробник кормів отримає підтримку від ЄБРР. / Freepik

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) об'єднав зусилля з "Укрсиббанком", щоб надати потужний фінансовий імпульс групі компаній "Єдність" (Yednist’ Group). Цей крок дозволить лідеру ринку не лише встояти, а й розширити свою присутність в Україні та за її межами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Гарантії на $10,2 мільйона

Суть угоди полягає в унікальному механізмі розподілу ризиків. ЄБРР бере на себе відповідальність за 60% кредиту, що становить понад 10 мільйонів доларів США. Це дає "Укрсиббанку" можливість впевнено фінансувати "Єдність" на загальну суму $17 мільйонів, незважаючи на воєнні виклики.

На що підуть кошти?

Група "Єдність" входить до числа провідних виробників кормів для тварин в Україні.  Отримане фінансування допоможе компанії розвивати ключові напрямки:

  • виробництво комбікормів та преміксів; 
  • дистрибуцію кормів для домашніх тварин та ветеринарних препаратів; 
  • внутрішні та експортні продажі; 
  • розвиток нового комплексу "Єдність Фуд", який спеціалізується на переробці зерна на борошно та крупи.

Підтримка ЄБРР

Ця транзакція є частиною масштабної стратегії ЄБРР. З 2022 року банк уже спрямував понад 9 мільярдів євро в українську енергетику, логістику та продовольчу безпеку. Підтримка приватного сектору сьогодні — це робочі місця, експортна валюта та стабільна економіка завтра.

Про Yednist’ Group

Yednist’ Group (раніше Inter Edinstvo Holding) — національний виробник комбікормів, кормових добавок та білково-мінеральних вітамінних добавок для всіх видів тварин і птиці. За даними Latifundist, компанія об'єднує виробничі потужності, розташовані у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. У групу входять наступні підприємства: "Українське зерно", "Тандем-2002"; "СІБ-АРГО", "АРГО КОМ"; "Інтер-Запоріжжя".

Продукція групи реалізується під ТМ "Щедра Нива", "Баланс Оптіма", Feedline, BestMix, "Топ Корм", "Просто Корм", Feed Mix, "Макс Еффект" та "Еко Корм. 

Нагадаємо, 22 січня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про інвестицію у розмірі 20 мільйонів доларів в українську платформу Preply. Ця угода підкреслює зобов'язання фінустанови підтримувати інновації в приватному секторі України. 

Автор:
Тетяна Ковальчук