ЕБРР покроет риски по кредиту на $17 миллионов для группы "Єдність": куда направит средства производитель кормов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объединил усилия с "УкрСиббанком", чтобы придать мощный финансовый импульс группе компаний "Єдність" (Yednist' Group). Этот шаг позволит лидеру рынка не только устоять, но и расширить свое присутствие в Украине и за ее пределами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Гарантии на $10,2 миллиона

Суть сделки состоит в уникальном механизме распределения рисков. ЕБРР берет на себя ответственность за 60% кредита, что составляет более 10 миллионов долларов США. Это дает "УкрСиббанку" возможность уверенно финансировать "Єдність" на общую сумму $17 миллионов, несмотря на военные вызовы.

На что пойдут деньги?

Группа "Єдність" входит в число ведущих производителей кормов для животных в Украине. Полученное финансирование поможет компании развивать ключевые направления:

производство комбикормов и премиксов;

дистрибуция кормов для домашних животных и ветеринарных препаратов;

внутренние и экспортные продажи;

развитие нового комплекса "Єдність Фуд", специализирующегося на переработке зерна в муку и крупы.

Поддержка ЕБРР

Эта транзакция является частью масштабной стратегии ЕБРР. С 2022 года банк уже направил более 9 миллиардов евро в украинскую энергетику, логистику и продовольственную безопасность. Поддержка частного сектора сегодня – это рабочие места, экспортная валюта и стабильная экономика завтра.

О Yednist' Group

Yednist' Group (ранее Inter Edinstvo Holding) — национальный производитель комбикормов, кормовых добавок и белково-минеральных витаминных добавок для всех видов животных и птицы. По данным Latifundist, компания объединяет производственные мощности, расположенные в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В группу входят следующие предприятия: "Украинское зерно", "Тандем-2002"; "СИБ-АРГО", "АРГО КОМ"; "Интер-Запорожье".

Продукция группы реализуется под ТМ "Щедрая Нива", "Баланс Оптима", Feedline, BestMix, "Топ Корм", "Просто Корм", Feed Mix, "Макс Эффект" и "Эко Корм".

Напомним, 22 января Европейский банк реконструкции и развития объявил об инвестиции в размере 20 миллионов долларов в украинскую платформу Preply. Это соглашение подчеркивает обязательство финучреждения поддерживать инновации в частном секторе Украины.