ЕБРР инвестирует $20 миллионов в украинскую платформу для изучения языков Preply: на что направят средства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил об инвестициях в размере 20 миллионов долларов в украинскую платформу Preply. Это соглашение подчеркивает обязательство финучреждения поддерживать инновации в частном секторе Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

На что направят деньги?

Preply — это глобальная площадка для изучения более 90 языков, объединяющая миллионы учеников и более 100 000 репетиторов со всего мира. Вырученные средства станут мощной поддержкой для развития компании именно в Украине. В частности, инвестиции будут направлены на исследования, разработки и внедрение искусственного интеллекта, что сделает обучение еще более персонализированным и эффективным.

"Поддерживая Preply, ЕБРР укрепляет инновационную экосистему Украины, поддерживает создание высокоценных рабочих мест и позволяет отечественному технологическому лидеру конкурировать на мировом рынке", – прокомментировал Хольгер Мюнт, директор ЕБРР по телекоммуникациям, медиа и технологиям.

Почему это соглашение важно?

Инвестиции ЕБРР – это мощный сигнал для других игроков. Банк помогает сохранить статус Украины как глобального центра технологических талантов и создает высокооплачиваемые рабочие места.

По словам Мюнта, финансирование поможет Preply продолжать внедрять инновации на базе искусственного интеллекта, создавать возможности для развития передовых технологий в Украине и "помогать людям во всем мире общаться, принадлежать к сообществу, добиваться успеха и, наконец, развиваться в своей жизни".

ЕБРР — надежный партнер Украины

Следует отметить, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в нашем государстве. С 2022 года банк уже инвестировал более 8,5 миллиарда евро, поддерживая не только энергетику и инфраструктуру, но и частный сектор, являющийся двигателем экономического восстановления.

Напомним, в январе ЕБРР предоставил украинской компании OTP Leasing кредит в гривне, эквивалентный 20 миллионам евро. Эти средства пойдут в поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от полномасштабного вторжения РФ.