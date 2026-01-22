Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕБРР инвестирует $20 миллионов в украинскую платформу для изучения языков Preply: на что направят средства

девушка, ноутбук, обучение
ЕБРР инвестирует миллионы в украинскую платформу для изучения языков. / Freepik

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил об инвестициях в размере 20 миллионов долларов в украинскую платформу Preply. Это соглашение подчеркивает обязательство финучреждения поддерживать инновации в частном секторе Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

На что направят деньги?

Preply — это глобальная площадка для изучения более 90 языков, объединяющая миллионы учеников и более 100 000 репетиторов со всего мира. Вырученные средства станут мощной поддержкой для развития компании именно в Украине. В частности, инвестиции будут направлены на исследования, разработки и внедрение искусственного интеллекта, что сделает обучение еще более персонализированным и эффективным.

"Поддерживая Preply, ЕБРР укрепляет инновационную экосистему Украины, поддерживает создание высокоценных рабочих мест и позволяет отечественному технологическому лидеру конкурировать на мировом рынке", – прокомментировал Хольгер Мюнт, директор ЕБРР по телекоммуникациям, медиа и технологиям.

Почему это соглашение важно?

Инвестиции ЕБРР – это мощный сигнал для других игроков. Банк помогает сохранить статус Украины как глобального центра технологических талантов и создает высокооплачиваемые рабочие места.

По словам Мюнта, финансирование поможет Preply продолжать внедрять инновации на базе искусственного интеллекта, создавать возможности для развития передовых технологий в Украине и "помогать людям во всем мире общаться, принадлежать к сообществу, добиваться успеха и, наконец, развиваться в своей жизни".

ЕБРР — надежный партнер Украины

Следует отметить, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в нашем государстве. С 2022 года банк уже инвестировал более 8,5 миллиарда евро, поддерживая не только энергетику и инфраструктуру, но и частный сектор, являющийся двигателем экономического восстановления.

Напомним, в январе ЕБРР предоставил украинской компании OTP Leasing кредит в гривне, эквивалентный 20 миллионам евро. Эти средства пойдут в поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от полномасштабного вторжения РФ.

Автор:
Татьяна Ковальчук