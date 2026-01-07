ЕБРР предоставляет OTP Leasing кредит в 20 млн евро для поддержки украинских предпринимателей: детали

Украинские предприниматели получили новый мощный инструмент для возобновления и роста. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил украинской компании OTP Leasing кредит в гривне, эквивалентный 20 миллионам евро. Эти средства пойдут в поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

" Финансирование поможет укрепить конкурентоспособность, устойчивость и инклюзивность украинских микро-, малых и средних предприятий (ММСП) путем расширения доступа к лизинговым продуктам во времена ограниченной ликвидности и повышенной экономической неопределенности ", - отметили в ЕБРР .

Приоритет – "зеленые" технологии

Половина выделенных средств предназначена специально для долгосрочных инвестиций в современные технологии. Это поможет украинским компаниям подтянуть производство в нормы Европейского Союза. Предприниматели, инвестирующие в "зеленое" оборудование, смогут рассчитывать на:

техническую помощь от ЕС в рамках инициативы EU4Business;

инвестиционные бонусы, финансируемые Соединенными Штатами;

льготную процентную ставку (субсидию до 10%) от Специального фонда ЕБРР.

Поддержка уязвимых групп и ветеранов

Программа имеет важную социальную составляющую. Отдельные стимулы предусмотрены для бизнесов, наиболее почувствовавших последствия войны:

поддержка предприятий, реинтегрирующих защитников или созданных переселенцами;

помощь компаниям, чьи активы были повреждены или переехали из зоны боевых действий;

дополнительные преимущества для бизнесов, возглавляемых женщинами, молодежью или лицами с инвалидностью.

Надежное партнерство

OTP Leasing – лидер украинского рынка лизинга и многолетний партнер ЕБРР. Компания обеспечивает управление автопарками и финансовым лизингом по всей стране. Как дочерняя структура мощной банковской группы OTP (Венгрия) она гарантирует стабильность финансирования даже в кризисных условиях.

С начала 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину уже более 9,1 млрд евро. Новый кредит — очередной шаг к тому, чтобы украинский частный сектор оставался конкурентоспособным, устойчивым и готовым к будущему восстановлению.

Напомним, в декабре 2025 года ЕБРР предоставила в " ПроКредит Банке " заем в размере 20 миллионов евро. Этот заем, который будет предоставлен в национальной валюте, увеличит среднесрочное кредитование украинских частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в условиях войны.