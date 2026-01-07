Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

43,10

42,91

EUR

50,48

50,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕБРР предоставляет OTP Leasing кредит в 20 млн евро для поддержки украинских предпринимателей: детали

гривны
Украинская компания OTP Leasing получила кредит от ЕБРР по поддержке малого бизнеса. / Depositphotos

Украинские предприниматели получили новый мощный инструмент для возобновления и роста. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил украинской компании OTP Leasing кредит в гривне, эквивалентный 20 миллионам евро. Эти средства пойдут в поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

" Финансирование поможет укрепить конкурентоспособность, устойчивость и инклюзивность украинских микро-, малых и средних предприятий (ММСП) путем расширения доступа к лизинговым продуктам во времена ограниченной ликвидности и повышенной экономической неопределенности ", - отметили в ЕБРР .

Приоритет – "зеленые" технологии

Половина выделенных средств предназначена специально для долгосрочных инвестиций в современные технологии. Это поможет украинским компаниям подтянуть производство в нормы Европейского Союза. Предприниматели, инвестирующие в "зеленое" оборудование, смогут рассчитывать на:

  • техническую помощь от ЕС в рамках инициативы EU4Business;
  • инвестиционные бонусы, финансируемые Соединенными Штатами;
  • льготную процентную ставку (субсидию до 10%) от Специального фонда ЕБРР.

Поддержка уязвимых групп и ветеранов

Программа имеет важную социальную составляющую. Отдельные стимулы предусмотрены для бизнесов, наиболее почувствовавших последствия войны:

  • поддержка предприятий, реинтегрирующих защитников или созданных переселенцами;
  • помощь компаниям, чьи активы были повреждены или переехали из зоны боевых действий;
  • дополнительные преимущества для бизнесов, возглавляемых женщинами, молодежью или лицами с инвалидностью.

Надежное партнерство

OTP Leasing – лидер украинского рынка лизинга и многолетний партнер ЕБРР. Компания обеспечивает управление автопарками и финансовым лизингом по всей стране. Как дочерняя структура мощной банковской группы OTP (Венгрия) она гарантирует стабильность финансирования даже в кризисных условиях.

С начала 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину уже более 9,1 млрд евро. Новый кредит — очередной шаг к тому, чтобы украинский частный сектор оставался конкурентоспособным, устойчивым и готовым к будущему восстановлению.

Напомним, в декабре 2025 года ЕБРР предоставила в " ПроКредит Банке " заем в размере 20 миллионов евро. Этот заем, который будет предоставлен в национальной валюте, увеличит среднесрочное кредитование украинских частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в условиях войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук