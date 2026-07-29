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Винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион: цена упала вдвое
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении повторного онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Котовский винодельческий завод". Торги запланированы на 5 августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление "Прозоро.Продажи".
Повторная попытка продать объект произойдет с понижением стартовой цены на 50%. В настоящее время начальная стоимость лота составляет 12,4 млн грн (без учета НДС).
Предыдущий аукцион, который должен был состояться 28 июля со стартовой ценой 24,8 млн грн, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявки от участников.
Характеристики актива
Государственное предприятие находится в городе Подольск Одесской области. Состав актива включает 19 единиц недвижимого имущества (здания и сооружения), 177 единиц движимого имущества, два автомобиля, а также один объект незавершенного строительства.
Общая площадь зданий и сооружений предприятия составляет 6294,8 кв. м, а земельный участок под ними занимает 2,51 гектара.
Производственные мощности Котовского винодельческого завода не простаивают. В настоящее время их использует арендатор — ООО "Винодельческий завод КВН", осуществляющее там производство и разлив винодельческой продукции.
О заводе
Котовский винодельческий завод – государственное предприятие винодельческой отрасли, расположенное в городе Подольск Одесской области (до 2016 года – Котовск). Основанный в 1945 году, завод специализировался на производстве виноградных вин.
Предприятие выпускало как классические, так и популярные среди потребителей вина, в частности "Украинский кагор", "Изабелла", "Кадарка", а также портвейны "Портвейн 111" и "Портвейн 333".
В последние годы завод не осуществлял производственную деятельность как государственное предприятие, а его имущественный комплекс передавался в аренду частным компаниям.
Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.