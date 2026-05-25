Спиртзавод в Тернопольской области подешевел вдвое: что известно о новом аукционе

Зарубинский спиртовой завод выставили на продажу через аукцион / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предварительные торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% - до 73,8 млн грн без НДС).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Крупный производитель спирта снова на торгах

Объект включает 58 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры – производственные, складские и административные здания, а также специализированное оборудование (бродильные чаны, емкости, зерновые бункеры, спиртовые и эфирные цистерны, мазутные резервуары, испаритель, весы и т.п.).

В частности:

  • 49 объектов недвижимости общей площадью более 27 тыс. кв. м,
  • 27 единиц транспорта и спецтехники,
  • 641 единица движимого имущества,
  • 23,6 га земельных участков.

Кроме того, предприятие укомплектовано оборудованием для производства этилового спирта и биоэтанола.

Регистрация участников продлится до 1 июня 16:20.

Предыдущие попытки продать объект

Зарубинский спиртзавод является классическим примером крупного промышленного объекта малой приватизации, цену на который государство вынуждено постепенно снижать, чтобы найти реального покупателя на рынке.

Он уже выставлялся на приватизацию   2024-2025 годов и в начале мая 2026 года (в частности, по стартовой цене около 147,7 млн грн).

Однако из-за отсутствия покупательского спроса и дисквалификации или отсутствия заявок предыдущие попытки продать актив не привели к заключению соглашения, что заставило государство снизить стартовую стоимость объекта.

Также предыдущие аукционы 14 и 22 мая 2026 не состоялись из-за отсутствия участников.

Автор:
Ольга Опенько