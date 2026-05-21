Большой спиртзавод на Тернопольщине снова продают: цена снижена вдвое

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пытается найти инвестора для единого имущественного комплекса государственного предприятия "Зарубинский спиртовой завод" в Тернопольской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

На приватизацию выставлен один из крупных производителей этилового спирта и биоэтанола с развитой инфраструктурой и логистическими возможностями.

Поскольку предыдущий аукцион, запланированный на 14 мая 2026 года со стартовой ценой около 147,6 млн грн, не состоялся из-за отсутствия участников, ФГИУ объявил новый раунд торгов со скидкой 50% .

Стартовая цена объекта установлена на уровне 73,8 млн. грн. без НДС. Аукцион запланирован на 22 мая, при этом приём заявок от участников завершается 21 мая в 20:00.

Входящий в состав лота

В состав лота входит масштабный имущественный комплекс:

49 объектов недвижимости общей площадью более 27 тыс. кв. м,

27 единиц транспорта и спецтехники,

641 единица движимого имущества,

23,6 га земельных участков.

Кроме того, предприятие укомплектовано оборудованием для производства этилового спирта и биоэтанола.

Предыдущие попытки продать объект

Зарубинский спиртзавод является классическим примером крупного промышленного объекта малой приватизации, цену на который государство вынуждено постепенно снижать, чтобы найти реального покупателя на рынке.

Он уже выставлялся на приватизацию 2024-2025 годов и в начале мая 2026 года (в частности, по стартовой цене около 147,7 млн грн).

Однако из-за отсутствия покупательского спроса и дисквалификации или отсутствия заявок предыдущие попытки продать актив не привели к заключению соглашения, что заставило государство снизить стартовую стоимость объекта.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовый завод" в Винницкой области. Стартовая цена актива составляет 1,1 млн. грн.