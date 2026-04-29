Спиртовой завод в Тернопольской области выставили на приватизацию за свыше 147 млн грн

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса ГП "Зарубинский спиртовый завод" в Тернопольской области. Торги запланированы на 14 мая, стартовая цена объекта составляет 147,7 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Государственный завод ищет инвестора

Предприятие находится в селе Зарубинцы Тернопольского (Збаражского) района.

В состав объекта входит значительный производственный комплекс, в том числе 58 единиц недвижимого имущества – производственные, складские и административные здания и сооружения. Также в составе активов – специализированное оборудование для спиртового производства: бродильные чаны, резервуары, зерновые бункеры, спиртовые и эфирные цистерны, мазутные емкости, испарители, а также весовое оборудование. Отдельно предприятие имеет 27 единиц транспорта и специальной техники.

Кроме того, на балансе предприятия учитывается 641 единица движимого имущества – это оборудование, мебель и инвентарь. В то же время часть объектов не подлежит приватизации, в том числе три жилых дома и объект газификации.

По состоянию на 30 сентября 2025 просроченная кредиторская задолженность предприятия превышала 317,7 млн грн. Из этой суммы около 5 млн грн составляет долг по заработной плате, более 4,5 млн грн – задолженность перед бюджетом, остальные – другие обязательства.

Условия приватизации предусматривают, что покупатель должен в течение шести месяцев после получения права собственности погасить долги по зарплате и перед бюджетом (при их наличии на момент сделки), а также не допускать увольнения работников по собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Земельный участок, на котором расположен завод, не входит в предмет продажи - вопрос его использования новый собственник будет решать отдельно в соответствии с действующим законодательством.

У предприятия нет мобилизационных задач, а его имущество не находится в аренде, хотя сам завод арендует отдельные объекты недвижимости, оборудования и транспорта. По экологическим показателям, за девять месяцев 2025 года объем выбросов в атмосферу составил более 431 тонны, при этом отходы не образовывались, а экологические платежи составили около 19,3 тыс. грн.

Ознакомиться с объектом потенциальные инвесторы могут в рабочие дни по месту нахождения предприятия. Организатором аукциона выступает региональное отделение Фонда госимущества по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областям.

