Месторождение известняка в Винницкой области вернут государству: суд отменил продажу и аннулировал лицензию

Хозяйственный суд города Киева признал незаконной продажу специального разрешения на пользование месторождением известняков в Винницкой области площадью 9,4 га. Государство получило за ценные недра только 542 тысяч гривен из-за сговора частных фирм, которые впоследствии выставили объект на продажу за 350 тысяч долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Недействительными признаны результаты электронного аукциона, договор купли-продажи спецразрешения, заключенный по его итогам, а также само специальное разрешение.

Речь идет о участке недр площадью 9,4 га с месторождением известняков. В 2021 году Государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион спецразрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку этого месторождения.

Участок имеет залежи высококачественной флюсовой извести, пригодной для использования в строительной промышленности и металлургии. Ожидаемые запасы полезного ископаемого составляют до 2,8 млн м³. Месторождение имеет инвестиционную привлекательность благодаря значительным запасам; мощной полезной толще; незначительному объему вскрышных пород, позволяющему осуществлять добычу открытым способом.

Тем не менее, реальной ценовой борьбы на аукционе не произошло. Спецразрешение стартовало с 510,5 тыс. грн, а было продано за 542 тыс. грн. Разница между стартовой и конечной ценой составила всего 31,5 тыс. грн, то есть около 6,2%. Карьер вместе с этим месторождением и смежным участком недр предлагается к продаже за $350 тыс. По официальному курсу НБУ на 10 июня 2026 года это около 15,7 млн грн.

Участие в аукционе принимали два коммерческих предприятия. Однако было установлено, что во время подготовки и участия в торгах они не конкурировали между собой, а совершили антиконкурентные согласованные действия, искажающие результаты аукциона. Эти обстоятельства подтверждены решением территориального органа Антимонопольного комитета Украины.

Прокуроры доказали в суде, что такое поведение участников нивелировало саму цель аукциона — обеспечить реальную конкуренцию и получить для государства наибольшую конкурентоспособную цену за право пользования недрами. Суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и пришел к выводу о незаконности проведенного аукциона, заключенного договора и выданного частному обществу специального разрешения.

Напомним, Киевский окружной административный суд начал подготовку к рассмотрению ряда дел по искам против правительства, которыми обжалуются условия проведения и результаты конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра" в Кировоградской области.