Компания "Автострада" приобрела месторождение известняка в Винницкой области

20 августа на платформе prozorro.sale прошел аукцион по продаже специального разрешения на 20 лет на пользование недрами для участка Ривска в Жмеринском районе Винницкой области. Разрешение охватывает участок разведки 1948-1949 годов Ривского месторождения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Prozorro.

Победителем аукциона стало ООО "Производственная компания Автострада" основателя группы MS Capital Максима Шкиля.

Компания предложила самое высокое ценовое предложение в размере 12,85 млн грн без НДС, что немного превысило стартовую цену лота, которая составила 12 647 031,28 грн.

Аукцион производился в формате трехраундового английского аукциона. Вторым участником, участвовавшим в торгах, было частное предприятие "Монолит Подолья". Его финальное предложение составило 12,775 млн грн без НДС.

Разрешение предполагает использование недр для геологического изучения, опытно-промышленной разработки и последующей добычи известняка и глины. Срок действия разрешения составляет 20 лет.

Как сообщали NADRA.INFO, именно "Автострада" стала инициатором аукциона по продаже этого специального разрешения.

Компания уже имеет действительное спецразрешение на добычу песка на участке в русле реки Десна в Черниговской области, известном как участок Черниговская-1, который был приобретен на аукционе осенью 2023 года. Кроме того, "Автострада" принимала участие в торгах по Поташнянскому месторождению песка в Киевской области.

Ранее компания боролась за право приобрести спецразрешение на Вилянский участок известняков в Винницкой области и участвовала в приватизации ГП "Мурафский карьер". Карьер продавали без действительного спецразрешения, однако победитель торгов получил его уже после приобретения имущества.

Еще одна компания Максима Шкиля – Беховский гранитный карьер – занимается добычей гранодиорита и производством щебеночной продукции на месторождении Беховское Житомирской области.

Добавим, что "Автострада" в марте приступила к строительству нового водопровода для города с водозабором на Южном Буге возле Новой Одессы.