Три года без воды: в Николаеве начали строительство нового водопровода

Из-за подрыва водопровода российскими войсками Николаев уже три года получает соленую техническую воду из лимана, непригодную для жизни, ставящую город на грань гуманитарной катастрофы. Компания Autostrada в марте начала строительство нового водопровода для города с водозабором на Южном Буге возле Новой Одессы.

Об этом сообщил основатель Autostrada Максим Шкиль.

Он отметил, что к строительству привлечены более тысячи работников и сотни единиц техники. Благодаря применению инновационного подхода DESIGN&BUILD, предусматривающего полную синхронизацию работы инженеров и строителей, Autostrada планирует завершить проект за рекордные 5 месяцев.

Общая протяженность сети нового водопровода – 67,8 км. Первый участок водопровода имеет протяженность 18,4 км. Вторая – 22,9 км. Третья – 26,5 км. На трассе предусмотрено 3 водонасосных станции, оборудованные мощными насосными агрегатами (от 640 до 800 кВт).

Фото: Autostrada

По словам основателя Autostrada, общая стоимость строительства нового водопровода с учетом дополнительных работ составила 6,227 млрд грн, что на более 2,5 млрд грн меньше начальной оценки в 8,8 млрд грн.

Проектная мощность водопровода позволит транспортировать 120 000 м3 воды в сутки для города Николаева и 50 000 м3 для мелиоративной системы Новой Одессы и Николаевского района.

Фото: Autostrada

О повреждении водопровода

В результате умышленного разрушения российскими оккупантами в апреле 2022 года главного водопровода, который снабжал Николаев водой из реки Днепр, более 400 тысяч жителей города до сих пор не имеют централизованной подачи питьевой воды.

Для решения этой проблемы Агентство восстановления приступило к строительству нового водозабора на Южном Буге и водопровода от Новой Одессы до Николаева. Ожидается, что новый водопровод заработает до конца августа 2025 года.

Напомним, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро по восстановлению водоснабжения в Николаеве.