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В ЕБА призвали возобновить работу Николаевского порта и усилить безопасность морской инфраструктуры
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с предложением возобновить работу Николаевского морского порта и принять дополнительные меры для обеспечения безопасности морской инфраструктуры и стабильного судоходства в Черном море.
Об этом идет речь на сайте ассоциации.
Там подчеркивают, что бесперебойная работа морских маршрутов критически важна для украинской экономики и глобальной продовольственной безопасности.
Предложенные шаги, по мнению бизнес-сообщества, будут способствовать снижению логистических расходов и страховых рисков для судовладельцев, что позволит обеспечить стабильность цен на продовольствие и эффективный экспорт украинских товаров.
Среди конкретных предложений, которые выдвинула ассоциация:
- восстановление работы Николаевского порта и эвакуация судов, которые остаются заблокированными с начала полномасштабной войны;
- усиление защиты портовой инфраструктуры для ее стабильного функционирования;
- рассмотрение возможности безопасного разминирования определенных участков акватории Черного моря и сельскохозяйственных земель;
- оптимизация работы морских маршрутов, в частности, возможность ожидания судов в портах Одесского региона, а не только на входе в канал Сулина;
- восстановление безопасности Херсонского порта для дальнейшей интеграции в экспортные процессы.
Кроме того, ассоциация призвала к открытому диалогу о возможности возвращения к обычному режиму судоходства по маршрутам, действовавшим до полномасштабного вторжения. Это, по оценкам бизнеса, позволит снизить расходы на фрахт и страхование, что напрямую влияет на конкурентоспособность украинского экспорта.
Также в бизнес-среде выразили обеспокоенность случаями изменения статуса украинских моряков в базах "Резерв+" и "Оберег" после захода судов в порты.
Поэтому моряков нередко снимают с рейсов, что задерживает движение судов и создает трудности в работе портов и стивидорных компаний. ЕБА предложила отменить повторные проверки перед выходом в рейс для моряков, которые уже проходили контроль во время захода в порт.
Отметим, что возобновление работы порта Николаева должно прибавить мощности украинскому коридору и снизить затраты на экспорт зерна на 15%.