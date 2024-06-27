ФГИУ продал "Николаевское морское агентство" в 20 раз дороже начальной цены

Фонд государственного имущества Украины провел успешный аукцион по продаже ГП "Николаевское морское агентство" – цена за лот выросла в 20 раз.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что за актив соревновались 6 участников. Цена выросла с почти 711 тысячи гривен до 14 млн 280 тыс. гривен.

Новый владелец – ООО "Николаевский рыбный порт", получит складские помещения, оборудование, мебель и водное транспортное средство. Также объект имеет выгодное расположение - недалеко от Черноморского судостроительного завода и железнодорожного вокзала, рядом с рекой Южный Буг.

"ФГИУ продолжает привлекать внутренние резервы, проводить успешные аукционы и наполнять госбюджет, средства из которого идут на поддержку Сил обороны Украины", - говорится в сообщении главы ФГИУ.

Госбюджет пополнился 650 млн грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.