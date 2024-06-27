ФДМУ продав "Миколаївське морське агентство" у 20 разів дорожче від початкової ціни

Фонд державного майна України провів успішний аукціон з продажу ДП "Миколаївське морське агентство" – ціна за лот зросла у 20 разів.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що за актив змагалися 6 учасників. Ціна зросла з майже 711 тисяч гривень до 14 млн 280 тис. гривень.

Новий власник - ТОВ "Миколаївський рибний порт", отримає складські приміщення, обладнання, меблі та водний транспортний засіб. Також об’єкт має вигідне розташування - неподалік Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поруч з річкою Південний Буг.

"ФДМУ продовжує залучати внутрішні резерви, проводити успішні аукціони і наповнювати держбюджет, кошти з якого ідуть на підтримку Сил оборони України", - йдеться в повідомленні голови ФДМУ.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.