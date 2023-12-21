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Економіка
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Цьогоріч мала приватизація принесла до бюджетів понад 3,3 млрд гривень

Цьогоріч мала приватизація принесла до бюджетів понад 3,3 млрд гривень
Мала приватизація принесла понад 3,3 млрд гривень. Колаж: delo.ua

Підсумкові онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна (ФДМУ) із продажу об'єктів, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначено, що під час аукціонів ціни на виставлені лоти в середньому зростали майже втричі, відображаючи високий інтерес та конкуренцію в цьому процесі.

Фото 2 — Цьогоріч мала приватизація принесла до бюджетів понад 3,3 млрд гривень

"Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 обʼєктів по всій країні. 350 з них – державне майно, яке через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі реалізував ФДМУ та його регіональні відділення, та ще 560 – активи, які продали громади. А доходи від приватизації цих активів надійшли до державного та місцевих бюджетів", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найдорожчими лотами 2023-го року є готель "Ермітаж" у Києві, який був проданий за 311 млн гривень, ЄМК "Волиньторф" – понад 212 млн гривень та ЄМК ДП "Укроборонресурси" – понад 210 млн гривень. 

Серед різних громад найбільша активність у роботі з ринком малої приватизації спостерігалася у місті Дніпро, де відбулося 35 успішних торгів, в Львові – 32, та в Києві – 23.

З найдорожчих комунальних приватизаційних об'єктів цього року слід виділити Житомирський обласний центр кінематографії, який був реалізований за 40 млн гривень, нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м, продані за понад 25 млн гривень, та нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м, що здобули покупця за понад 22 млн гривень.

Зазначимо, за 9 місяців 2023 року державний бюджет одержав від приватизації 2,7 млрд грн. Це непогана підмога для посилення обороноздатності України. Кабмін обіцяє розблокувати ще й велику приватизацію. Але чи станеться це до скасування воєнного стану – невідомо.

Загалом, у ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Додамо, за час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

Автор:
Тетяна Гойденко