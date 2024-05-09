В Україні на 43% зросли продажі гібридних легкових авто: найпопулярніші моделі

У квітні автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.

Бестселери квітня

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (219 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.)

Третім за популярністю став MERCEDES-BENZ GLE (60 од.)

За даними "Укравтопром", у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (101 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (68 шт.) та TOYOTA Prius (60 шт.).

Зауважимо, у квітні частка гібридів на українському ринку зменшилась з 18% до 16,7%.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.