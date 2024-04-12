Де в Україні найчастіше купують нові та вживані авто

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільші регіональні ринки

Зазначається, що з початку року кияни придбали 6097 нових легкових авто.

Також на Київщині було зареєстровано 1313 нових авто.

Натомість мешканці Дніпропетровщини купили 1179 автомобілів.

На Львівщині придбали 878 нових авто, а в Одеській області – 860 од.

Бестселери серед нових авто

За даним "Укравтопром", на ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільшим попитом користувався електромобіль VOLKSWAGEN iD.4.

Ринок вживаних авто

Як повідомляють ив "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став VOLKSWAGEN Golf.

У Києві першість віддали VOLKSWAGEN Passat.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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