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Где в Украине чаще всего покупают новые и б/у авто
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Крупнейшие региональные рынки
Отмечается, что с начала года киевляне приобрели 6097 новых легковых автомобилей.
Также в Киевской области было зарегистрировано 1313 новых авто.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Вместо этого жители Днепропетровщины купили 1179 автомобилей.
Во Львовской области приобрели 878 новых авто, а в Одесской области - 860 ед.
Бестселлеры среди новых авто
По данным "Укравтопром", на рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер RENAULT Duster.
В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль VOLKSWAGEN iD.4.
Рынок подержанных авто
Как сообщают и "Укравтопроме", наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Рынок автомобилей в Украине.
В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.
На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.
В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.
Источник фото: ua.depositphotos.com