Где в Украине чаще всего покупают новые и б/у авто

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Крупнейшие региональные рынки

Отмечается, что с начала года киевляне приобрели 6097 новых легковых автомобилей.

Также в Киевской области было зарегистрировано 1313 новых авто.

Вместо этого жители Днепропетровщины купили 1179 автомобилей.

Во Львовской области приобрели 878 новых авто, а в Одесской области - 860 ед.

Бестселлеры среди новых авто

По данным "Укравтопром", на рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль VOLKSWAGEN iD.4.

Рынок подержанных авто

Как сообщают и "Укравтопроме", наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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