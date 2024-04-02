Названы бестселлеры марта на украинском рынке новых авто: ТОП-10 моделей

В марте 2024 года, как и в прошлом месяце, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

"За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Десятка бестселлеров марта 2024:

1. RENAULT Duster – 920 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 415 ед.;

3. KIA Sportage – 223 ед.;

4. PEUGEOT Landtrek – 216 ед.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 – 207 ед.;

6. HYUNDAI Tucson – 185 ед.;

7. MAZDA CX5 – 172 ед.;

8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 160 ед.;

9. SKODA Octavia – 159 ед.;

10. BYD Song Plus – 117 ед.

Заметим, в марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.