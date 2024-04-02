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Названы бестселлеры марта на украинском рынке новых авто: ТОП-10 моделей
В марте 2024 года, как и в прошлом месяце, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.
"За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек", - подчеркнули в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Десятка бестселлеров марта 2024:
1. RENAULT Duster – 920 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 – 415 ед.;
3. KIA Sportage – 223 ед.;
4. PEUGEOT Landtrek – 216 ед.;
5. VOLKSWAGEN ID.4 – 207 ед.;
6. HYUNDAI Tucson – 185 ед.;
7. MAZDA CX5 – 172 ед.;
8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 160 ед.;
9. SKODA Octavia – 159 ед.;
10. BYD Song Plus – 117 ед.
Заметим, в марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.