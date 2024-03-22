Украинцы потратили на новые авто почти 15,8 млрд грн за два месяца 2024 года

С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что больше денег было потрачено на автомобили марки TOYOTA – 2,7 млрд грн.

За легковые автомобили марки VOLKSWAGEN уплатили более 1,4 млрд грн. и это второй результат.

На третьем месте BMW – 1,3 млрд грн.

MERCEDES-BENZ собрал более 1 млрд грн. – четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане этой французской марки около 973 млн грн.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.