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Украинцы потратили на новые авто почти 15,8 млрд грн за два месяца 2024 года
С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что больше денег было потрачено на автомобили марки TOYOTA – 2,7 млрд грн.
За легковые автомобили марки VOLKSWAGEN уплатили более 1,4 млрд грн. и это второй результат.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На третьем месте BMW – 1,3 млрд грн.
MERCEDES-BENZ собрал более 1 млрд грн. – четвертое место.
Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане этой французской марки около 973 млн грн.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.
Рынок авто в феврале
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.