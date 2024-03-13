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Где в Украине чаще всего покупают новые авто
В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.
Киевляне приобрели на 88% больше автомобилей, чем в прошлом году
Так, в феврале киевляне приобрели 2095 новых авто, что на 88% больше, чем в прошлом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также в Киевской области было зарегистрировано 452 легковушек (+57%).
Жители Днепропетровщины купили 328 автомобилей.
Автопарк Львовщины пополнили 314 легковушек, а в Одесской области приобрели 298 авто (+37%).
Бестселлеры крупнейших региональных рынков
По данным "Укравтопрома", бестселлером месяца в столице и Днепропетровщине стал кроссовер RENAULT Duster.
Жители Киевской, Одесской и Львовской области чаще выбирали электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
Рынок авто в феврале
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.
Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Источник фото: ua.depositphotos.com