Где в Украине чаще всего покупают новые авто

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Киевляне приобрели на 88% больше автомобилей, чем в прошлом году

Так, в феврале киевляне приобрели 2095 новых авто, что на 88% больше, чем в прошлом.

Также в Киевской области было зарегистрировано 452 легковушек (+57%).

Жители Днепропетровщины купили 328 автомобилей.

Автопарк Львовщины пополнили 314 легковушек, а в Одесской области приобрели 298 авто (+37%).

Бестселлеры крупнейших региональных рынков

По данным "Укравтопрома", бестселлером месяца в столице и Днепропетровщине стал кроссовер RENAULT Duster.

Жители Киевской, Одесской и Львовской области чаще выбирали электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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