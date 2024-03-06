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С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом
В 2024 году украинцы импортировали около 60 тысяч транспортных средств. 14% от общего количества ввозимых автомобилей приходится на электрокары. VOLKSWAGEN и RENAULT стали самыми популярными моделями авто, которые были ввезены в Украину в этом году.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Импорт авто вырос на 34%
По данным аналитиков, украинцы импортировали 58 593 транспортных средств за первые два месяца 2024 года.
"По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%. Однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года", - отмечают "Опендатабот".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Самые популярные марки авто
Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen - 12,8% от общего количества ввозимых авто. Ему следует RENAULT — 8,7%.
Как подчеркивают в "Опендатаботе", спрос на электроавто стабильно растет.
"8026 электроавто ввезли в Украину с начала года. Это почти в 8 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года. Тогда было ввезено только 1040 "электричек"", - отмечают аналитики.
По данным "Опендатабот", в настоящее время электроавто составляет 13% от общего количества импортируемых машин в этом году.
"Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA - 1 672 автомобиля. Сейчас это пятая часть от общего количества ввозимых в этом году электрокаров. На втором месте - VOLKSWAGEN : 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортированных электрокаров", - сообщают аналитики.
Где в Украине чаще всего покупают авто
Как отмечают в "Опендатабот", больше всего ввезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%.
В топ-3 попали Львовщина (10,7%) и Одесщина (7.4%).
"Более 44 тысяч авто - это 75% от всех ввезенных автомобилей - были подержанными. Более того, каждое второе авто старше 10 лет", - резюмируют аналитики.
Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто.
Что удалось "пригнать" в феврале
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили Топ-20 самых популярных моделей, которые "пригоняли" из-за рубежа в феврале 2024 года.
Привезенные из-за границы подержанные легковые машины в феврале 2024 года. на первую регистрацию была подана 19,9 тыс. Такой показатель заметно больше (на 51,5%), чем был в феврале-2023, и даже больше, чем месяцем ранее. на 12%.
Рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек февраля традиционно возглавил бренд Volkswagen, и с уверенным отрывом от соперников по количеству и доле на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3,2 тыс., что составило 16,1% от общего количества.
Топ-20 самых популярных марок среди импортированных легковых автомобилей с пробегом в феврале 2024 года:
- Volkswagen - 3199 шт.
- Audi - 1646 шт.
- Nissan - 1567 шт.
- Renault - 1417 шт.
- Skoda - 1161 шт.
- Ford - 1161 шт.
- BMW - 1082 шт.
- Tesla - 924 шт.
- Hyundai - 869 шт.
- Mazda - 686 шт.
- Opel - 665 шт.
- Jeep - 629 шт.
- KIA - 559 шт.
- Mercedes-Benz - 451 шт.
- Toyota - 429 шт.
- Volvo - 374 шт.
- Honda - 332 шт.
- Peugeot - 317 шт.
- Chevrolet - 280 шт.
- Mitsubishi - 266 шт.
Источник фото: ua.depositphotos.com