С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом

В 2024 году украинцы импортировали около 60 тысяч транспортных средств. 14% от общего количества ввозимых автомобилей приходится на электрокары. VOLKSWAGEN и RENAULT стали самыми популярными моделями авто, которые были ввезены в Украину в этом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Импорт авто вырос на 34%

По данным аналитиков, украинцы импортировали 58 593 транспортных средств за первые два месяца 2024 года.

"По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%. Однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года", - отмечают "Опендатабот".

Самые популярные марки авто

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen - 12,8% от общего количества ввозимых авто. Ему следует RENAULT — 8,7%.

Как подчеркивают в "Опендатаботе", спрос на электроавто стабильно растет.

"8026 электроавто ввезли в Украину с начала года. Это почти в 8 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года. Тогда было ввезено только 1040 "электричек"", - отмечают аналитики.

По данным "Опендатабот", в настоящее время электроавто составляет 13% от общего количества импортируемых машин в этом году.

"Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA - 1 672 автомобиля. Сейчас это пятая часть от общего количества ввозимых в этом году электрокаров. На втором месте - VOLKSWAGEN : 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортированных электрокаров", - сообщают аналитики.

Где в Украине чаще всего покупают авто

Как отмечают в "Опендатабот", больше всего ввезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%.

В топ-3 попали Львовщина (10,7%) и Одесщина (7.4%).

"Более 44 тысяч авто - это 75% от всех ввезенных автомобилей - были подержанными. Более того, каждое второе авто старше 10 лет", - резюмируют аналитики.

Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто.

Что удалось "пригнать" в феврале

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили Топ-20 самых популярных моделей, которые "пригоняли" из-за рубежа в феврале 2024 года.

Привезенные из-за границы подержанные легковые машины в феврале 2024 года. на первую регистрацию была подана 19,9 тыс. Такой показатель заметно больше (на 51,5%), чем был в феврале-2023, и даже больше, чем месяцем ранее. на 12%.

Рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек февраля традиционно возглавил бренд Volkswagen, и с уверенным отрывом от соперников по количеству и доле на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3,2 тыс., что составило 16,1% от общего количества.

Топ-20 самых популярных марок среди импортированных легковых автомобилей с пробегом в феврале 2024 года:

Volkswagen - 3199 шт. Audi - 1646 шт. Nissan - 1567 шт. Renault - 1417 шт. Skoda - 1161 шт. Ford - 1161 шт. BMW - 1082 шт. Tesla - 924 шт. Hyundai - 869 шт. Mazda - 686 шт. Opel - 665 шт. Jeep - 629 шт. KIA - 559 шт. Mercedes-Benz - 451 шт. Toyota - 429 шт. Volvo - 374 шт. Honda - 332 шт. Peugeot - 317 шт. Chevrolet - 280 шт. Mitsubishi - 266 шт.

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