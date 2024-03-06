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Авто
Дата публикации

С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом

С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом
Фото: Depositphotos

В 2024 году украинцы импортировали около 60 тысяч транспортных средств. 14% от общего количества ввозимых автомобилей приходится на электрокары. VOLKSWAGEN и RENAULT стали самыми популярными моделями авто, которые были ввезены в Украину в этом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Импорт авто вырос на 34%

По данным аналитиков, украинцы импортировали 58 593 транспортных средств за первые два месяца 2024 года.

"По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%. Однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года", - отмечают "Опендатабот".

Фото 2 — С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом

Самые популярные марки авто

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen - 12,8% от общего количества ввозимых авто. Ему следует RENAULT — 8,7%.

Фото 3 — С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом

Как подчеркивают в "Опендатаботе", спрос на электроавто стабильно растет.

"8026 электроавто ввезли в Украину с начала года. Это почти в 8 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года. Тогда было ввезено только 1040 "электричек"", - отмечают аналитики.

По данным "Опендатабот", в настоящее время электроавто составляет 13% от общего количества импортируемых машин в этом году.

"Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA - 1 672 автомобиля. Сейчас это пятая часть от общего количества ввозимых в этом году электрокаров. На втором месте - VOLKSWAGEN : 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортированных электрокаров", - сообщают аналитики.

Где в Украине чаще всего покупают авто

Как отмечают в "Опендатабот", больше всего ввезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%.

В топ-3 попали Львовщина (10,7%) и Одесщина (7.4%).

Фото 4 — С начала года импорт авто вырос на 34%: VOLKSWAGEN и RENAULT пользуются наибольшим спросом

"Более 44 тысяч авто - это 75% от всех ввезенных автомобилей - были подержанными. Более того, каждое второе авто старше 10 лет", - резюмируют аналитики.

Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто.

Что удалось "пригнать" в феврале

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили Топ-20 самых популярных моделей, которые "пригоняли" из-за рубежа в феврале 2024 года.

Привезенные из-за границы подержанные легковые машины в феврале 2024 года.   на первую регистрацию была подана   19,9 тыс.   Такой показатель заметно больше (на 51,5%), чем был в феврале-2023, и даже больше, чем месяцем ранее.   на 12%.

Рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек февраля традиционно возглавил бренд Volkswagen, и с уверенным отрывом от соперников по количеству и доле на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3,2 тыс., что составило 16,1% от общего количества.

Топ-20 самых популярных марок среди импортированных легковых автомобилей с пробегом в феврале 2024 года:

  1. Volkswagen - 3199 шт.
  2. Audi - 1646 шт.
  3. Nissan - 1567 шт.
  4. Renault - 1417 шт.
  5. Skoda - 1161 шт.
  6. Ford - 1161 шт.
  7. BMW - 1082 шт.
  8. Tesla - 924 шт.
  9. Hyundai - 869 шт.
  10. Mazda - 686 шт.
  11. Opel - 665 шт.
  12. Jeep - 629 шт.
  13. KIA - 559 шт.
  14. Mercedes-Benz - 451 шт.
  15. Toyota - 429 шт.
  16. Volvo - 374 шт.
  17. Honda - 332 шт.
  18. Peugeot - 317 шт.
  19. Chevrolet - 280 шт.
  20. Mitsubishi - 266 шт.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько