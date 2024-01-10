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Украинцы приобрели более 214 тыс. подержанных авто в 2023 году: ТОП-10 моделей
Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что это на 45% меньше, чем годом ранее.
"В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковушек", - подчеркивают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным аналитиков, средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.
Далее следуют: дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:
1.VOLKSWAGEN Golf – 16123 ед.;
2. RENAULT Megane – 14392 ед.;
3. SKODA Octavia – 10261 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 8543 ед.;
5. NISSAN Leaf – 5190 ед.;
6. FORD Focus – 4646 ед.;
7. NISSAN Qashqai – 4339 ед.;
8. VOLKSWAGEN Touran – 4181 ед.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan – 4075 ед.;
10. AUDI A4 – 3940 ед.
Заметим, за последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году – 92%, а наименьшая в 2014 году – 4%.
Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.