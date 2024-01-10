Украинцы приобрели более 214 тыс. подержанных авто в 2023 году: ТОП-10 моделей

Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что это на 45% меньше, чем годом ранее.

"В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковушек", - подчеркивают в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.

Далее следуют: дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

1.VOLKSWAGEN Golf – 16123 ед.;

2. RENAULT Megane – 14392 ед.;

3. SKODA Octavia – 10261 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 8543 ед.;

5. NISSAN Leaf – 5190 ед.;

6. FORD Focus – 4646 ед.;

7. NISSAN Qashqai – 4339 ед.;

8. VOLKSWAGEN Touran – 4181 ед.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan – 4075 ед.;

10. AUDI A4 – 3940 ед.

Заметим, за последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году – 92%, а наименьшая в 2014 году – 4%.

Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.