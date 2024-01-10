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Українці придбали понад 214 тис. вживаних авто у 2023 році: ТОП-10 моделей
Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що це на 45% менше, ніж роком раніше.
"Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків", - підкреслюють в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними аналітиків, середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.
Далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:
1.VOLKSWAGEN Golf - 16123 од.;
2. RENAULT Megane - 14392 од.;
3. SKODA Octavia - 10261 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 8543 од.;
5. NISSAN Leaf - 5190 од.;
6. FORD Focus - 4646 од.;
7. NISSAN Qashqai - 4339 од.;
8. VOLKSWAGEN Touran - 4181 од.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan - 4075 од.;
10. AUDI A4 - 3940 од.
Зауважимо, за останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.
Нагадаємо, впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що є найвищим показником протягом останніх 16 місяців.