Українці придбали понад 214 тис. вживаних авто у 2023 році: ТОП-10 моделей

Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що це на 45% менше, ніж роком раніше.

"Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків", - підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

1.VOLKSWAGEN Golf - 16123 од.;

2. RENAULT Megane - 14392 од.;

3. SKODA Octavia - 10261 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 8543 од.;

5. NISSAN Leaf - 5190 од.;

6. FORD Focus - 4646 од.;

7. NISSAN Qashqai - 4339 од.;

8. VOLKSWAGEN Touran - 4181 од.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan - 4075 од.;

10. AUDI A4 - 3940 од.

Зауважимо, за останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.

Нагадаємо, впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що є найвищим показником протягом останніх 16 місяців.