Названо найпопулярніші кольори авто серед українців

Кожен третій новий автомобіль, з реалізованих в Україні у 2023 році, був білого кольору. Найпопулярнішим, як і у 2022 році, залишається RENAULT Duster.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що сірий колір виявився другим за популярністю – 31% із зареєстрованих нових легковиків за рік.

"Найбільш численним з них також став компактний кросовер RENAULT Duster", - підкреслили в "Укравтопромі".

Там додали, що автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат.

"У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado", - повідомили в "Укравтопромі".

Крім того, на авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут найпопулярнішим став VOLKSWAGEN ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - червоний (3%). А лідер серед них – MAZDA CX5.

Також до ТОП-10 кольорів 2023 року увійшли: зелений (2,6%), коричневий (2%), бежевий (1%), оранжевий (0,7%), жовтий (0,5%).

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років.

Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.