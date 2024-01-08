Названы самые популярные цвета авто среди украинцев

Каждый третий новый автомобиль, реализованный в Украине в 2023 году, был белого цвета. Самым популярным, как и в 2022 году, остается RENAULT Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что серый цвет оказался вторым по популярности – 31% из зарегистрированных новых легковушек за год.

"Самым многочисленным из них также стал компактный кроссовер RENAULT Duster", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат.

"В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado", - сообщили в "Укравтопроме".

Кроме того, на автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь самым популярным стал Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек – красный (3%). А лидер среди них – MAZDA CX5.

Также в ТОП-10 цветов 2023 вошли: зеленый (2,6%), коричневый (2%), бежевый (1%), оранжевый (0,7%), желтый (0,5%).

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет.

Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.