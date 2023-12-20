Какой средний возраст автомобилей, пополняющих украинский автопарк

За одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что это самый маленький показатель за последние пять лет.

"Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что из этого количества львиную долю (78%) составили подержанные легковушки, ввезенные из других стран.

Как отметили в "Укравтопроме", за последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году - 92%, а наименьшая в 2014 году - 4%.

Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2023 также продемонстрировал активную динамику. По сравнению с октябрем 2023 года регистрация новых автомобилей упала на 6%, но если сравнивать с ноябрем 2022 года, то можно увидеть, что этот сегмент рынка вырос на 74%.

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