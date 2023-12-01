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Какие новые авто украинцы покупали в ноябре: самые популярные марки
Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре продемонстрировал активную динамику с количеством проданных авто около 5,4 тыс. единиц. По сравнению с октябрем, регистрации новых легковых автомобилей упали на 6%. В то же время по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Вероятно, это связано с блокированием границы польскими перевозчиками, что привело к увеличению сроков доставки автомобилей в Украину и соответственно повлекло задержки у потребителей.
Самые популярные авто ноября
Лидерство среди марок уже несколько месяцев подряд удерживает TOYOTA – 854 новых авто. В течение месяца продажи новых Toyota сократились на 8% по сравнению с октябрем текущего года, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На втором месте находится SKODA с 517 проданными автомобилями (рост на 8% по сравнению с октябрем и 90% по сравнению с ноябрем 2022 года). Третью позицию занимает VOLKSWAGEN – 476 ед. (-17%; +266%).
В ТОП-10 также вошли:
- RENAULT – 383 ед.;
- NISSAN – 309 ед.;
- BMW – 253 ед.;
- MERCEDES-BENZ - 222 ед.;
- MAZDA – 189 ед.;
- SUZUKI – 180 ед.;
- CITROEN – 178 ед.
RENAULT Duster получил титул бестселлера луны. В течение месяца было зарегистрировано 355 автомобилей этой модели.
Всего в течение 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Добавим, что в Украине растет спрос и на новые грузовики. С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. рублей. новых легковых автомобилей Титул бестселлера луны получил RENAULT Duster.