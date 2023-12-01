Какие новые авто украинцы покупали в ноябре: самые популярные марки

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре продемонстрировал активную динамику с количеством проданных авто около 5,4 тыс. единиц. По сравнению с октябрем, регистрации новых легковых автомобилей упали на 6%. В то же время по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Вероятно, это связано с блокированием границы польскими перевозчиками, что привело к увеличению сроков доставки автомобилей в Украину и соответственно повлекло задержки у потребителей.

Самые популярные авто ноября

Лидерство среди марок уже несколько месяцев подряд удерживает TOYOTA – 854 новых авто. В течение месяца продажи новых Toyota сократились на 8% по сравнению с октябрем текущего года, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

На втором месте находится SKODA с 517 проданными автомобилями (рост на 8% по сравнению с октябрем и 90% по сравнению с ноябрем 2022 года). Третью позицию занимает VOLKSWAGEN – 476 ед. (-17%; +266%).

В ТОП-10 также вошли:

RENAULT – 383 ед.;

NISSAN – 309 ед.;

BMW – 253 ед.;

MERCEDES-BENZ - 222 ед.;

MAZDA – 189 ед.;

SUZUKI – 180 ед.;

CITROEN – 178 ед.

RENAULT Duster получил титул бестселлера луны. В течение месяца было зарегистрировано 355 автомобилей этой модели.

Всего в течение 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Добавим, что в Украине растет спрос и на новые грузовики. С начала года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 9,1 тысяч новых машин, что на 67% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. рублей. новых легковых автомобилей Титул бестселлера луны получил RENAULT Duster.