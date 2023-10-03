Какие новые авто покупали украинцы в сентябре: ТОП-5 марок

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Титул бестселлера месяца получил RENAULT Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

"В то же время по сравнению с августом текущего года рынок несколько охладел (-2%)", - констатируют аналитики.

По их данным, первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA.

"За месяц в Украине было зарегистрировано 960 новых авто этой японской марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые Toyota увеличился на 43%", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Второй результат у VOLKSWAGEN – 653 авто, что втрое больше, чем в прошлом.

На третьем месте BMW – 492 ед. (+97% к сентябрю 2022г.).

Замыкают лидерскую пятерку SKODA – 464 ед. (+49%) и RENAULT – 447 ед. (+185%).

Титул бестселлера сентября достался автомобилю RENAULT Duster – 407 регистраций.

"Всего с января по сентябрь 2023 украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подытожили в "Укравтопроме".

Напомним, с января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW, что является рекордным показателем для украинского авторынка.

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