Авто производства каких стран самые популярные среди украинцев

С начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых автомобилей. Из них 23% новых и 77% подержанных.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Рынок подержанных авто

Отмечается, что наибольшее количество подержанных автомобилей (44,7 тыс. ед.) были изготовлены в Германии.

Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.

Французские легковушки заняли второе место среди ввозимых подержанных авто (17 тыс. ед.).

Наибольшим спросом среди подержанных «французов» пользовался RENAULT Megane.

Замыкают лидерскую тройку автомобили изготовленные в США ( 15,7 тыс. подержанных авто).

Самым желанным «американцем» в этой статистике был электромобиль TESLA Model 3.

Продажи новых авто

В части новых авто на первом месте "японцы" (8,5 тыс. ед.).

Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер TOYOTA RAV-4.

На втором месте на рынке новых авто – немецкие машины (6,4 тыс. ед.).

Бестселлером среди новых «немцев» стал Volkswagen Touareg.

Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в КНР (4,5 тыс. ед.).

Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Заметим, среди украинцев растет спрос на авто из Китая. В настоящее время автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек.