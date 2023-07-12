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Китайські авто захоплюють український ринок: ТОП-5 моделей
Серед українців зростає попит на авто з Китаю. З січня по червень українці придбали майже 5 тисяч легкових авто, ввезених з КНР.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості: нових – 3,1 тис. од.; вживаних – 1,8 тис. од.
"Отже автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків", - зауважують в "Укравтопромі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там додають що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" була лише 2%.
У той же час, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження у І півріччі 2023 року:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 899 од.;
2. DONGFENG/HONDA M-NV - 495 од.;
3. CHERY Tiggo 4 - 270 од.;
4. VOLKSWAGEN ID.6 - 168 од.;
5. HONDA E - 146 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю у І півріччі 2023 року:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 683 од.;
2. DONGFENG/HONDA M-NV - 374 од.;
3. VOLKSWAGEN ID.6 - 116 од.;
4. TESLA Model Y - 77 од.;
5. HONDA E - 57 од.
Зауважимо, у червні український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.