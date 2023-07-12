Китайські авто захоплюють український ринок: ТОП-5 моделей

Серед українців зростає попит на авто з Китаю. З січня по червень українці придбали майже 5 тисяч легкових авто, ввезених з КНР.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 3,1 тис. од.; вживаних – 1,8 тис. од.

"Отже автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" була лише 2%.

У той же час, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження у І півріччі 2023 року:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 899 од.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV - 495 од.;

3. CHERY Tiggo 4 - 270 од.;

4. VOLKSWAGEN ID.6 - 168 од.;

5. HONDA E - 146 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю у І півріччі 2023 року:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 683 од.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV - 374 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 - 116 од.;

4. TESLA Model Y - 77 од.;

5. HONDA E - 57 од.

Зауважимо, у червні український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.