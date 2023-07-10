За півроку українці придбали понад 12 тис електромобілів: які моделі найпопулярніші

З січня по червень 2023 року український парк електромобілів поповнили 12,6 тисяч авто. Українці придбали 2,8 тис нових автомобілів і 9,8 тис вживаних.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Якщо порівнювати ці дані з інформацією за І півріччя 2022р., то кількість електромобілів, які вперше були зареєстровані в Україні, збільшилась втричі. Частка нових машин зросла з 18% до 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Лідером на ринку нових електромобілів є Volkswagen ID.4. Його придали 899 українців. Далі йдуть DongFeng/Honda M-NV - 497 од. та Volkswagen ID.6 - 168 од.

Серед вживаних електромобілів, які вперше зареєстровані в Україні перше місце посів NISSAN Leaf - 1921 од.

Далі йдуть:

VOLKSWAGEN е-Golf - 940 од.;

TESLA Model 3 - 908 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 – 724 од.;

TESLA Model Y – 637 од.

Зауважимо, що за червень в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Бестселером місяця на українському ринку залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців.

Також серед українців також зростає попит на авто з Китаю. За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китаї.

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