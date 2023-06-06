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У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто: ТОП-10 марок
За минулий місяць український автопарк поповнили майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Там зауважують, що проводити порівняння з минулорічним травнем не має сенсу, тому що торік вживані авто масово ввозили в Україну під «нульове» розмитнення.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, належала бензиновим авто – 45%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Далі йдуть:
- Дизельні – 36%;
- Електромобілі – 12%;
- Авто з ГБО – 5%;
- Гібриди – 2%.
Лідером травневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1333 од.;
2. RENAULT Megane - 1230 од.;
3. SKODA Octavia - 840 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 694 од.;
5. FORD Focus - 403 од.;
6. NISSAN Leaf - 388 од.;
7. NISSAN Qashqai - 360 од.;
8. VOLKSWAGEN Touran - 326 од.;
9. AUDI A4 - 297 од.;
10. SKODA Fabia - 294 од.
В "Укравтопромі" зазначають, що середній вік вживаних легкових авто, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - підкреслюють в "Укравтопромі".
Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.