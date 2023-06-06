У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто: ТОП-10 марок

За минулий місяць український автопарк поповнили майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зауважують, що проводити порівняння з минулорічним травнем не має сенсу, тому що торік вживані авто масово ввозили в Україну під «нульове» розмитнення.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, належала бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть:

Дизельні – 36%;

Електромобілі – 12%;

Авто з ГБО – 5%;

Гібриди – 2%.

Лідером травневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1333 од.;

2. RENAULT Megane - 1230 од.;

3. SKODA Octavia - 840 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 694 од.;

5. FORD Focus - 403 од.;

6. NISSAN Leaf - 388 од.;

7. NISSAN Qashqai - 360 од.;

8. VOLKSWAGEN Touran - 326 од.;

9. AUDI A4 - 297 од.;

10. SKODA Fabia - 294 од.

В "Укравтопромі" зазначають, що середній вік вживаних легкових авто, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.