В Україні зростає попит на нові вантажівки: ТОП-5 марок

У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 955 авто. Це кращий результат за останні 15 місяців.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.

Як зауважують в "Укравтопромі", щодо показника довоєнного травня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.

До ТОП-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:

1. RENAULT – 327 од.;

2. VOLKSWAGEN – 81 од.;

3. MERCEDES-BENZ – 66 од.;

4. CITROEN – 66 од.;

5. PEUGEOT – 52 од.

"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Зазначимо, у квітні 2023 року на українському ринку нових вантажних та спеціальних автомобілів було реалізовано 931 машину.