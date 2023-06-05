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В Україні зростає попит на нові вантажівки: ТОП-5 марок
У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 955 авто. Це кращий результат за останні 15 місяців.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.
Як зауважують в "Укравтопромі", щодо показника довоєнного травня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.
До ТОП-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:
1. RENAULT – 327 од.;
2. VOLKSWAGEN – 81 од.;
3. MERCEDES-BENZ – 66 од.;
4. CITROEN – 66 од.;
5. PEUGEOT – 52 од.
"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".
Зазначимо, у квітні 2023 року на українському ринку нових вантажних та спеціальних автомобілів було реалізовано 931 машину.