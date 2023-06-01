Які нові авто куплялі українці у травні: ТОП-5 моделей

Впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що водночас, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%.

Аналітики підкреслили, що відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась.

Лідерство на українському ринку утримує японська марка Toyota. Українці придбали 861авто цієї моделі у травні.

На другому місці залишається Renault – 501 шт.

Третій результат у Volkswagen – 446 шт.

Також у ТОП-5 травня потрапили Hyundai (347 шт.) та BMW (344 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 472 покупця.

"Всього з початку року, в Україні було зареєстровано 21,5 тис. нових легкових авто, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - повідомили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік.

Також у квітні український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це майже на 8% більше, ніж у березні та найбільший показник за цей рік.

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