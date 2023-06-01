Какие новые авто покупали украинцы в мае: ТОП-5 моделей

В течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в то же время от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%.

Аналитики подчеркнули, что по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке почти не изменилась.

Лидерство на украинском рынке удерживает японская марка Toyota. Украинцы приобрели 861авто этой модели в мае.

На втором месте остается Renault – 501 шт.

Третий результат у Volkswagen – 446 шт.

Также в ТОП-5 мая попали Hyundai (347 шт.) и BMW (344 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 472 покупателя.

"Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сообщили в "Укравтопроме".

Напомним, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых авто, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году.

Также в апреле украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это почти на 8% больше, чем в марте и самый большой показатель за этот год.

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