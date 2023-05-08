Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у квітні: ТОП-10 моделей

За минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це майже на 8% більше, ніж у березні та найбільший показник за цей рік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть дизельні авто – 36%, електромобілі – 11%, авто з ГБО – 5%, гібриди – 3%.

Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери становить 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 1180 шт.

На третьому місці Skoda Octavia – 794 шт.

Замикають лідерську п’ятірку Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.).

Також у ТОП-10 місяця увійшли:

NISSAN Leaf – 366 од.

NISSAN Qashqai – 337 од.

VW Touran – 320 од.

SKODA Fabia – 277 од.

AUDI A4 – 270 од.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - підсумовують в "Укравтопромі".

Нагадаємо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com