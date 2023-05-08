Украинцы приобрели рекордное количество подержанных иномарок в апреле: ТОП-10 моделей

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это почти на 8% больше, чем в марте и самый большой показатель за этот год.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 45%.

Далее следуют дизельные авто – 36%, электромобили – 11%, авто с ГБО – 5%, гибриды – 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf – 1180 шт.

На третьем месте Skoda Octavia – 794 шт.

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.).

Также в ТОП-10 месяца вошли:

NISSAN Leaf – 366 ед.

NISSAN Qashqai – 337 ед.

VW Touran – 320 ед.

SKODA Fabia – 277 ед.

AUDI A4 – 270 ед.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - заключают в "Укравтопроме" .

Напомним, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых авто, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году.

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