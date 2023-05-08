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Украинцы приобрели рекордное количество подержанных иномарок в апреле: ТОП-10 моделей
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это почти на 8% больше, чем в марте и самый большой показатель за этот год.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 45%.
Далее следуют дизельные авто – 36%, электромобили – 11%, авто с ГБО – 5%, гибриды – 3%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 11 лет.
Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели.
Второй результат у Volkswagen Golf – 1180 шт.
На третьем месте Skoda Octavia – 794 шт.
Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.).
Также в ТОП-10 месяца вошли:
- NISSAN Leaf – 366 ед.
- NISSAN Qashqai – 337 ед.
- VW Touran – 320 ед.
- SKODA Fabia – 277 ед.
- AUDI A4 – 270 ед.
"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - заключают в "Укравтопроме" .
Напомним, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых авто, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году.
Источник фото: ua.depositphotos.com