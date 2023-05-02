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У квітні українці придбали понад 5 тисяч нових авто: ТОП-5 моделей
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Аналітики зауважують, що від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.
При цьому відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зросла на 14%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 805 реєстрацій.
Другою за кількістю отриманих номерів (543 одиниці) залишається Renault.
BMW закінчила місяць з показником 439 проданих авто, що дозволило баварцям піднятися на третю сходинку рейтингу.
Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda – 393 авто.
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 508 покупців.
"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - підкреслюють в "Укравтопромі".
Нагадаємо, на українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти.
Джерело фото: ua.depositphotos.com