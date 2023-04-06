Попит на вживані іномарки серед українців зростає: ТОП-5 моделей

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Впродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf. За березень було зареєстровано 1030 автівок цієї марки.

На третьому місці Skoda Octavia – 820 шт.

Також у ТОП-5 місяця залишились Volkswagen Passat (641 шт.) та Ford Focus (384 шт.).

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери становить 11 років. Найстарішим автомобілем був MERCEDES-BENZ S 1993 року випуску.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Зазначимо, протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). При цьому, серед них нових авто було 525 одиниць, а вживаних – 1383 од.