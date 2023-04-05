Які електромобілі купували українці у березні: ТОП-5 марок

Протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно лютневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.

При цьому, серед них нових авто було 525 одиниць, а вживаних – 1383 од.

Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%.

"Частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому", - зауважують в "Укравтопромі".

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у березні 2023 року:

VOLKSWAGEN ID.4 – 149 од.;

DONGFENG/HONDA M-NV – 100 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 – 28 од.;

HONDA е – 24 од.;

DONGFENG M5 EV – 22 од.

ТОП-5 зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів у березні 2023 року:

NISSAN Leaf - 276 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 146 од.;

TESLA Model 3 - 137 од.;

TESLA Model Y - 114 од.;

VOLKSWAGEN е-Golf - 89 од.

Нагадаємо, у лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Загалом, на українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти.