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Які електромобілі купували українці у березні: ТОП-5 марок
Протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно лютневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.
При цьому, серед них нових авто було 525 одиниць, а вживаних – 1383 од.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%.
"Частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому", - зауважують в "Укравтопромі".
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у березні 2023 року:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 149 од.;
- DONGFENG/HONDA M-NV – 100 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 28 од.;
- HONDA е – 24 од.;
- DONGFENG M5 EV – 22 од.
ТОП-5 зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів у березні 2023 року:
- NISSAN Leaf - 276 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 146 од.;
- TESLA Model 3 - 137 од.;
- TESLA Model Y - 114 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 89 од.
Нагадаємо, у лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Загалом, на українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти.