Попит на нові вантажівки в Україні зріс: ТОП найпопулярніших марок

У березні 2023 року на українському ринку нових комерційних авто продали 805 вантажівок, що в 7,5 раза більше порівняно з аналогічним періодом торік, та на 11% – відносно лютого поточного року. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що також цей результат став найкращим протягом першого кварталу поточного року.

Найпопулярнішими марками нових вантажівок в Україні в березні стали:

Renault – зареєстровано 160 одиниць;

Mercedes-Benz – 93 од.;

Citroen та Volvo – по 68 од.;

Scania – 60 од.;

Peugeot – 51 од.

Загалом за три місяці 2023 року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 2,2 тис. нових машин. Це майже на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що лідерство серед нових легковиків на українському ринку продовжує утримувати Renault Duster: у березні було продано 414 таких кросоверів. Які ще моделі ввійшли до десятки найпопулярніших минулого місяця – читайте тут.