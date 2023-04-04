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Авто
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Попит на нові вантажівки в Україні зріс: ТОП найпопулярніших марок

Автомобілі, дорога
Автомобілі. Фото: Bru-nO / Pixabay

У березні 2023 року на українському ринку нових комерційних авто продали 805 вантажівок, що в 7,5 раза більше порівняно з аналогічним періодом торік, та на 11% – відносно лютого поточного року. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що також цей результат став найкращим протягом першого кварталу поточного року.

Найпопулярнішими марками нових вантажівок в Україні в березні стали: 

  • Renault – зареєстровано 160 одиниць;
  • Mercedes-Benz – 93 од.;
  • Citroen та Volvo – по 68 од.;
  • Scania – 60 од.;
  • Peugeot – 51 од.

Загалом за три місяці 2023 року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 2,2 тис. нових машин. Це майже на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що лідерство серед нових легковиків на українському ринку продовжує утримувати Renault Duster: у березні було продано 414 таких кросоверів. Які ще моделі ввійшли до десятки найпопулярніших минулого місяця – читайте тут.