- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Спрос на новые грузовики в Украине вырос: ТОП самых популярных марок
В марте 2023 года на украинском рынке новых коммерческих авто было продано 805 грузовиков, что в 7,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и на 11% – по отношению к февралю текущего года. Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что также этот результат стал лучшим в течение первого квартала текущего года.
Самыми популярными марками новых грузовиков в Украине в марте стали:
- Renault – зарегистрировано 160 единиц;
- Mercedes-Benz – 93 ед;
- Citroen и Volvo – по 68 ед.;
- Scania – 60 ед.;
- Peugeot – 51 ед.
За три месяца 2023 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 2,2 тыс. новых машин. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что лидерство среди новых легковушек на украинском рынке продолжает удерживать Renault Duster: в марте было продано 414 таких кроссоверов. Какие еще модели вошли в десятку самых популярных в прошлом месяце – читайте здесь.