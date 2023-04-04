Спрос на новые грузовики в Украине вырос: ТОП самых популярных марок

В марте 2023 года на украинском рынке новых коммерческих авто было продано 805 грузовиков, что в 7,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и на 11% – по отношению к февралю текущего года. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что также этот результат стал лучшим в течение первого квартала текущего года.

Самыми популярными марками новых грузовиков в Украине в марте стали:

Renault – зарегистрировано 160 единиц;

Mercedes-Benz – 93 ед;

Citroen и Volvo – по 68 ед.;

Scania – 60 ед.;

Peugeot – 51 ед.

За три месяца 2023 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 2,2 тыс. новых машин. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, что лидерство среди новых легковушек на украинском рынке продолжает удерживать Renault Duster: в марте было продано 414 таких кроссоверов. Какие еще модели вошли в десятку самых популярных в прошлом месяце – читайте здесь.